Finale Paolini-Kalinskaya a Dubai: a che ora e dove vederla in tv

Momento d'oro per Jasmine Paolini, che ha centrato la finale al torneo Wta 1000 di Dubai. Per l'azzurra è la prima finale in un torneo 1000, ed è la quarta italiana a riuscirci in assoluto. A sfidarla ci sarà la russa Anna Kalinskaya, classe 1998, attuale numero 40 del ranking che è stata capace di battere in due set (6-4 6-4) la numero uno al mondo, Iga Swiatek.