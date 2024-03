Panatta: “Accuse a Melissa Satta su Berrettini ridicole. Il sesso fa bene"

Panatta difende Melissa Satta: "Accuse ridicole"

Questo l'intervento a RaiNews24 dell'ex tennista, in difesa della showgirl: "Le accuse a Melissa Satta sono ridicole. Io che ho esperienza avendo fatto lo sportivo professionista, vi assicuro che il sesso non fa male per niente. Se uno fa sesso sereno con la propria compagna, la propria moglie o la propria fidanzata, non fa male assolutamente. Logicamente se si mette a fare giochi erotici per tre o quattro ore e non dorme, non è che gli fa male, è un cretino, perché logicamente dopo c’ha una prestazione. Il sesso, come dire, matrimoniale, anzi certe volte fa anche bene".