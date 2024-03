Nadal-Alcaraz allo ‘Slam di Netflix’: orario, dove vederla in tv e in streaming

LAS VEGAS - Va in scena lo “Slam di Netflix”, evento show che mette uno contro l’altro Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. I due spagnoli si sfideranno all'interno della Michelob Ultra Arena (campo coperto da 12mila posti) del Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas. In attesa di una nuova sfida ufficiale nel circuito maggiore i due sono pronti a dare spettacolo prima del Masters 1000 di Indian Wells.