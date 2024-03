Sinner rivela: i consigli di Tomba e le chat con Chiellini e Valentino Rossi

CALIFORNIA (Stati Uniti) - Tutti gli occhi su Jannik Sinner. Il tennista azzurro, impegnato nel Masters 1000 di Indian Wells si è raccontato ai microfoni di Tennis Channel rivelando numerosi aneddoti personali. "Ho iniziato a messaggiare con Chiellini, Valentino Rossi e Alberto Tomba - sottolinea il tennista altoatesino - è bello vedere anche altri punti di vista oltre al tennis. Non li ho ancora incontrati dal vivo, e mi piacerebbe farlo ma è un piacere essere in contatto con loro. Resto concentrato sul tennis, so che sono un giocatore di tennis e ho alcune differenze da loro, ma l'aspetto della pressione nelle nostre discipline è molto simile”.

Sinner e i messaggi con Tomba

"Tomba mi ha consigliato di fare attenzione alle persone che ho intorno - confessa Sinner - mi ha consigliato di scegliere bene la compagnia, perché sono le persone che ti accompagneranno per tutta la carriera, quelli che resteranno per sempre. I titoli e la vittoria sono solo dei momenti passeggeri, mentre le persone sono molto più importanti”.