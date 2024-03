Sonego-Evans, diretta Atp Miami: segui la partita LIVE

MIAMI (USA) - È il giorno del debutto al Masters 1000 di Miami per Lorenzo Sonego (n.53 Atp), che entra in scena sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Oggi (21 marzo, ore 20:15 italiane circa) il 28enne torinese sfiderà nel primo turno il 33enne britannico Daniel Evans (n.43 Atp). Segui la partita in diretta...