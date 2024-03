Federer a Roma: il motivo della visita a sorpresa è inaspettato

ROMA - Massima eleganza per Roger Federer a Roma : occhiali da sole e un completo interamente bianco. Si è presentato al Foro Italico in mattinata (qui finalista quattro volte agli Internazionali senza mai però riuscire a vincerli) per assistere al matrimonio di un suo caro amico (che domani si sposerà). Impossibile avvicinarlo: il vincolo di riservatezza firmato dalla società che organizza l'evento blocca tutti, o quasi, gli occhi e le telecamere indiscrete. Ieri sera tifosi e fan ci hanno provato dopo cena. Niente da fare.

Federer a Roma, ma niente foto

Anche per gli addetti ai lavori niente foto o selfie, nonostante qualcuno ci sia riuscito eludendo i controlli. Roger era atteso per le 11.30, e da svizzero non si è fatto attendere, arrivando in largo anticipo. Ma lui a Roma è da ieri sera e ci resterà fino a domenica. La mattinata l'ha passata supervisionando il torneo sui campi 5, 6, 7 e 8 del Foro Italico, creato appositamente per gli invitati, oltre un centinaio, suddivisi in quattro gironi, ognuno con un nome di un piatto italiano (Ossobuco, Spaghetti, Panettone e Risotto). Tra una chiacchierata e l'altra anche il tempo di qualche scambio. Poi il pranzo e il soggiorno romano che proseguirà anche con una cena questa sera in un noto ristorante della Capitale interamente riservato a re Federer.