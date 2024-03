Sinner e non solo a Miami, quanti italiani in campo: il programma completo. Incubo pioggia

MIAMI - Sarà un sabato lungo e ricco di gare quello del Masters 1000 di Miami il cui programma è ancor più fitto visto il rinvio di tanti match della giornata di ieri, tra cui anche quello tra Sinner e Vavassori , che ha portato a 45 il numero delle sfide in programma per la giornata di oggi.

Miami Open, da Sinner a Musetti: tutti gli italiani in campo

In totale saranno sette gli italiani impegnati in primis proprio Sinner e Vavassori, il cui match è stato interrotto dopo cinque game disputati nel primo set, ma anche la sfida della Paolini contro la Volynets. Non solo, scenderanno in campo a Miami anche Cobolli contro Norrie, Camila Giorgi contro la Swiatek e Lorenzo Musetti contro Safiullin. L'inizio del programma è fissato per le ore 11.00 (le 16.00 in Italia) ma anche oggi è l'incognita pioggia a fare da padrone. Intorno alle 15.00 infatti è prevista una forte perturbazione con il cielo che dovrebbe invece schiarirsi nel pomeriggio.

Miami Open, il programma degli italiani

Sarà proprio la Paolini a scendere per prima in campo per concludere il suo match contro la Volynets. Poco dopo sarà il turno di Sinner-Vavassori mentre sarà la sfida tra la Swiatek e la Giorgi a chiudere.