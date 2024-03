Napoli Tennis Cup, tre italiani all’esordio nel tabellone principale: Francesco Passaro, Stefano Travaglia e Raul Brancaccio

NAPOLI - Prima giornata dedicata al primo turno delle qualificazioni alla Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma dal 24 al 31 marzo prossimo. Parte bene il numero 2 del tabellone, l’ex top 100 mondiale Alessandro Giannessi, che supera all’esordio il campano Fabrizio Osti 6-3 6-1. Avanzano al secondo e decisivo turno delle qualificazioni anche il numero 3, l’altro azzurro Edoardo Lavagno, che elimina il napoletano del TC Napoli Pietro Manola 6-0 6-0, e il talento ventunenne di Bergamo, Samuel Vincent Ruggeri, che piega in due set Jacopo Berrettini, 6-3 7-6 (4). Domani dalle ore 10 via agli ultimi sei incontri di qualificazione.