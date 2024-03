Napoli Tennis Cup 2024: Passaro al secondo turno, eliminato Brancaccio

Via agli incontri di primo turno della Napoli Tennis Cup 2024 , il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma dal 24 al 31 marzo prossimo. Subito gli italiani protagonisti. Francesco Passaro , 23 anni di Perugia, dopo una maratona di 2h21’, ha eliminato in rimonta l’ungherese Zsombor Piros, testa di serie n.6 e n.108 Atp, 4-6, 6-4, 7-5, annullando anche un match-point. Occasione fallita, invece, per il napoletano di Torre del Greco Raul Brancaccio che spreca 7 match point sul 6-3, 5-4 e crolla poi contro il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 8 del torneo, 3-6, 7-5, 6-0, dopo 2h22’ di lotta.

Ruggieri nel tabellone principale

Oggi è terminato il torneo di qualificazione, con l’azzurro Samuel Vincent Ruggieri che entra nel main draw (dodicesimo italiano in totale) dopo aver vinto il derby con Edoardo Lavagno, ritiratosi per infortunio sul 4-1 per Ruggeri nel primo set. Esce di scena, invece, l’altro italiano che era arrivato all’ultimo turno di qualificazione, Alessandro Giannessi, che dopo aver perso il primo set 7-6 contro il francese Furness, si è ritirato per un problema a un ginocchio.

Il programma di martedì

Domani, giornata dedicata al primo turno del tabellone principale della Napoli Tennis Cup con tredici incontri in programma dalle ore 10. In campo tantissimi giocatori italiani. Particolarmente attesi gli azzurri Fabio Fognini, testa di serie n.4, e Luca Nardi, testa di serie n.2. Il primo affronterà sul campo centrale “D’Avalos” nel terzo incontro di giornata (non prima delle ore 13), l’argentino Rodriguez Taverna. A seguire, scenderà in campo Nardi contro lo slovacco Jozef Kovalik, che nel 2016 vinse proprio il Challenger di Napoli, e che domenica scorsa ha conquistato il Challenger di Zadar, in Croazia. Nell’intenso martedì della Napoli Tennis Cup attesa anche per i derby tra Marco Cecchinato e Francesco Maestrelli, e tra Samuel Vincent Ruggieri e Federico Dalla Valle. La giornata sarà aperta dal match sul campo centrale tra l’azzurro Matteo Gigante, testa di serie n.7, e il francese Bonzi. Sul campo “Fabrizio Gasparini”, sempre come primo match dalle ore 10, scenderà in campo Stefano Napolitano contro il francese Furness. Completano il programma degli incontri degli italiani: Stefano Travaglia-Arthur Gea (Francia) e Franco Agamenone-Matteo Martineau (Francia). Sempre domani scocca l’ora dell’esordio del numero 1 del torneo, l’argentino Federico Coria, top 100 mondiale, che affronta il francese Guinard.