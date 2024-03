Zverev-Marozsan 2-0 (6-3, 7-5) diretta: segui i quarti Atp Miami LIVE

MIAMI (USA) - Alexander Zverev batte in due set Fabian Marozsan e vola in semifinale al Masters 1000 di Miami. L'ungherese, vera rivelazione del torneo capace di eliminare prima Rune e poi De Minaur, gioca una gara intensa, ma non riesce a superare il tedesco. Zverev si impone in due set e aspetta ora il vincente della sfida tra Alcaraz e Dimitrov che scenderanno in campo nella notte italiana. Segui la gara in diretta...

20:33

20:08

Zverev in semifinale: ecco chi affronterà

Alexander Zverev si qualifica per le semifinali del torneo di Miami. Il tedesco affronterà il vincitore della sfida tra Alcaraz e Dimitrov.

19:50

Zverev batte Marozsan in due set: 7-5

Zverev annulla due game point e riesce a chiudere con due risposte straordinarie. Il tedesco si impone in due set e raggiunge la semifinale.

19:44

Zverev perfetto al servizio: 6-5

Due ace per Zverev, che ancora una volta si innervosisce con il giudice, ma riesce a mantenere la concentrazione necessariaper chiudere il game: 6-5. Ora Marozsan servirà per restare in partita e provare a raggiungere il tie-break.

19:41

Gran game di Marozsan: 5-5

L'ungherese resta in partita e mantiene il servizio, al termine di un game spettacolare e chiuso con un dritto in lungolinea perfetto: 5-5.

19:37

Zverev implacabile al servizio: 5-4

Con il quinto ace della sua gara, Zverev chiude un gran game: il tedesco ha preso in mano le redini del match, ed ha portato a casa il game grazie ad una lunga serie di colpi ad effetto: 5-4.

19:33

Marozsan perfetto al servizio: 4-4

Un game quasi perfetto per Marozsan, che concede solo un punto a Zverev: 4-4.

19:28

Gran game di Zverev: 4-3

Sotto pressione, con un Marozsan che risponde colpo su colpo, Zverev sale in cattedra e trova un paio di punti spettacolari: il tedesco chiude con un lungolinea di dritto sulla linea.

19:24

Marozsan perfetto al servizio: 3-3

Nella pausa, Zverev continua a protestare con l'arbitro, che lo aveva sanzionato nel game precedente: Marozsan ne approfitta e chiude il game a zero.

19:20

Zverev soffre, protesta con l'arbitro, ma porta a casa il game:3-2

Game lungo e pieno di episodi. Prima un paio di errori gratuiti, da una parte e dell'altra: Marozsan battezza fuori un dritto di Zverev e lo lascia con troppa facilità; il tedesco sbaglia una volèe semplice sotto rete. Marozsan si guadagna una palla break con una palla corta spettacolare di rovescio e un recupero eccezionale dopo una bella prima di servizio di Zverev. Il tedesco l'annulla con una prima potente, poi si innervosisce per il vento e protesta con l'arbitro. Poi torna in campo e chiude con due servizi straordinari

19:13

Marozsan tiene il servizio e pareggia: 2-2

Marozsan si dimostra un osso duro per Zverev. Con due ace, tiene il servizio e pareggia: 2-2.

19:08

Zverev torna in vantaggio: 2-1

Ancora una volta il tedesco riesce a mantenere il servizio, nonostante una serie di colpi ad effetto dell'ungherese: 2-1 per Zverev.

19:04

Marozsan soffre, ma tiene il servizio: 1-1

Game lunghissimo: Zverev si guadagna una palla break, che Maroszan annulla con personalità e salendo a rete. Poi l'ungherse chiude con un ace: 1-1.

18:57

Zverev parte forte: 1-0

Sull'onda lunga dell'entusiasmo maturato dopo la vittoria nel primo set, Zverev mantiene agevolmente il servizio, concedendo solo un punto (l'ennesima palla corta) all'avversario.

18:51

Zverev vince il primo set: 6-3

Marozsan cede ancora una volta il servizio. L'ungherese va sotto 0-30, poi recupera, ma cede, sbagliando prima un dritto e chiudendo con un doppio fallo. Zverev chiude il primo set in meno di mezz'ora

18:48

Zverev allunga: 5-3

Ancora una volta Zverev concede due punti all'ungherese, ma riesce a mantenere il servizio, sfruttando un paio di errori di Marozsan in risposta.

18:42

Marozsan accorcia le distanze: 4-3 per Zverev

Marozsan tiene il servizio con relativa tranquillità, metendo a segno due colpi con due palle corte: 4-3 per Zverev

18:39

Zverev soffre, ma tiene il servizio: 4-2

Game ben giocato da entrambi: Zverev aggressivo con il dritto, ma Marozsan risponde colpo su colpo: l'ungherese si procura anche una palla break, che Zverev annulla con un passante sulla linea. Alla fine il tedesco tiene il servizio ai vantaggi.

18:30

Marozsan con personalità: 3-2

Zverev parte con un rovescio in lungolinea che beffa Marozsan. L'ungherese reagisce con un ace, un dritto incrociato, una palla corta e un dritto lungolinea: 3-2 per Zverev

18:28

Zverev allunga: 3-1

Un game controllato senza particolari problemi da Zverev (che concede solo un punto all'avversario), che si porta sul 3-1.

18:24

Break per Zverev: 2-1

Zverev strappa il servizio all'avversario e si porta sul 2-1

18:16

Zverev-Marozsan 1-1

Immaediata la risposta del tedesco che spinge e riporta subito il punteggio in parità.

18:14

Zverev-Marozsan 0-1

Pronti via Marozsan subito aggressivo conquista il primo game del match.

18:12

Zverev-Marozsan, via alla sfida!

Inizia la sfida tra Zverev e Maroszsan che si giocano un posto in semifinale.

18:10

Zverev-Marozsan, pochi minuti all'inizio del match

Zverev e Marozsan sono in campo all'Hard Rock Stadium. Terminato il riscaldamento inizierà la sfida!

18:00

Miami Open, il programma di oggi

18.00 (ora italiana) Zverev-Marozsan

20.00 (ora italiana) Rybakina-Azarenka

00.00 (ora italiana) Alcaraz-Dimitrov

01.30 (ora italiana) Alexandrova-Collins

17:45

Marozsan, i numeri dell'ungherese

Fabian Marozsan è sicuramente la rivelazione di questo torneo. Il numero 57 al mondo scenderà in campo per la terza volta in un quarto di finale Atp con la speranza di ottenere un successo dopo le sconfitte contro Hurkacz a Shanghai e Jan-Lennard Struff a Sofia. Per lui in questo torneo anche due vittorie contro due Top10: Marozsan ha infatti eliminato Rune (6-1, 6-1) e De Minaur (6-4, 0-6, 6-1).

17:30

Zverev-Marozsan, orario e dove vedere il match

La sfida dei quarti di finale che vedrà protagonisti Zverev e Maroszan, in campo alle 18.00, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in streaming su NOW e SkyGo. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

17:15

Zverev-Marozsan si giocano un posto in semifinale

Seconda giornata di quarti di finale a Miami. Nella giornata di ieri Jannik Sinner da un lato e Daniil Medvedev dall'altro si sono guadagnati un posto in semifinale mentre oggi sarà il turno di Zverev che sfiderà Marozsan in attesa poi della gara serale di Alcaraz contro Dimitrov.

