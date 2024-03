Napoli Tennis Cup, Nardi vince il derby e vola in finale

NAPOLI -Ancora Luca Nardi protagonista nella penultima giornata della Napoli Tennis Cup 2004, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma fino a domani 31 marzo. Il ventenne talento azzurro ha superato in rimonta l’altro italiano Francesco Passaro, nell’atteso derby di semifinale, 3-6 7-5 6-1. Il match è stato per due set in bilico, con una partenza super da parte di Passaro, prima della reazione del tennista di Pesaro, testa di serie numero 2 nel torneo di Napoli, recentemente entrato nei top 100 del mondo dopo aver battuto il numero 1 del mondo Novak Djokovic a Indian Wells. Sul 5-5 del secondo set Nardi ha accelerato inesorabilmente, inanellando sette game consecutivi, prima di chiudere la partita 6-1, in 2h14’, dominando.