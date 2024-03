Nardi vince in rimonta la Napoli Tennis Cup 2024

La gioia di Nardi

“È una Pasqua davvero speciale per me, sono molto contento di aver vinto questo titolo - le parole di Nardi a SuperTennis - giocare qua a Napoli per me è una situazione speciale: finire in bellezza questa settimana vuol dire tanto per me. Non è stata assolutamente una partita facile: lui è uno che non dà molto ritmo, serve bene, scende a rete, ha tante soluzioni. Non è mai semplice affrontare un giocatore così. Nel secondo set ho incominciato a giocare meglio, poi nel tie-break due o tre punti sono girati bene e ne terzo set, dai, sono stato abbastanza bravo. La scommessa del ciuffo azzurro (il colore del Napoli, la squadra di calcio per cui tifa, n.d.r.)? Mi sa che stasera tocca farlo! Questa vittoria dà fiducia: ora ho una settimana di tempo per preparare Monte-Carlo dove spero di fare bene come l’anno scorso. E poi Madrid, Roma, il Roland Garros: spero vada tutto per il meglio. Questo trofeo lo dedico alla mia famiglia”. Nardi ha poi mantenuto la promessa e si è dipinto i capelli di azzurro.

Il successo del torneo di Napoli

I numeri della Napoli Tennis Cup sono stati entusiasmanti. In particolar modo quelli legati alle presenze, che in totale negli otto giorni di gare hanno raggiunto quota seimila, numero che sale a settemila con l’aggiunta dei circa mille accreditati al torneo. Colpisce il numero degli accrediti media, oltre cinquanta, concessi dall’organizzazione. Notevole anche la copertura televisiva del media partner Supertennis TV: una copertura giornaliera di oltre 11 ore, condita da studi di approfondimento, interviste e racconti del dietro le quinte che hanno permesso ai telespettatori di vivere a 360 gradi il torneo e i suoi segreti. Un decisivo supporto all’organizzazione dell’evento è arrivato dagli sponsor che hanno scelto di affiancare il torneo: il Gold Partner Lexus Napoli; i Silver Partner Banca di Credito Popolare, EnergiaSociale, Caputo, Hang Ponteggi; i Bronze Partner Medicorp, Tramontano, Mood, Gutteridge, Eyes On; i Media Partner Corriere dello Sport e Radio Kiss Kiss; l’Official Partner Grandi Stazioni Retail; il Technical Partner Decima Sportswear; con i patrocini di Regione Campania, Arus, Comune di Napoli, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Coni Campania, Fitp. Il successo della Napoli Tennis Cup è stato confermato dalle parole del Direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria: “Siamo orgogliosi dell'edizione appena conclusa e da noi organizzata della Napoli Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 di grande prestigio. Siamo felici di avere confermato il nostro ruolo nella scena tennistica italiana e internazionale. Oggi è un giorno importante e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a tale successo. A cominciare dal Tennis Club Napoli con il suo Presidente Riccardo Villari, tutto il team di Master Group Sport, gli arbitri, i giudici, i raccattapalle e i volontari. Un plauso alla Città di Napoli, alle istituzioni e al numerosissimo pubblico che ha riempito le tribune nella settimana. Un grazie anche a tutti i partner che hanno creduto nell'evento. Un arrivederci al prossimo anno, convinti che potremo migliorare ulteriormente”. Per Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, il torneo è destinato a un grande futuro. “Il nostro Challenger ha rappresentato uno spettacolo sportivo di alto livello, con una grande e straordinaria partecipazione di pubblico che ha reso chiaro a tutti che Napoli risponde agli eventi di grande qualità. È stata una gran belle edizione. Siamo stati ben lieti di offrire agli appassionati un evento di alto livello che si ripeterà anche nei prossimi due anni, portando Napoli stabilmente nel circuito internazionale. Ringrazio le istituzioni che ci hanno affiancato, a partire dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, con il Presidente Angelo Binaghi, insieme a Regione Campania e Comune di Napoli. Rappresentano per noi una garanzia e uno sprone a fare ancora meglio nelle prossime stagioni. Abbiamo avuto quest’anno in Master Group Sport un organizzatore di livello. Ringrazio Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport, che ci ha affiancato e che ha organizzato questo torneo come meglio non si poteva fare. Abbiamo puntato su Master Group Sport, convinti di vincere questa sfida e ancora una volta il Tennis Napoli si è dimostrato, per vocazione e capacità organizzativa, all’altezza di un compito prestigioso come è l’organizzazione del nostro torneo di tennis. Abbiamo la speranza di crescere ancora, magari con un torneo Atp 250 o anche Atp 500 o di più, non mettiamo limiti. Sono felice di constatare che tutti vengono a Napoli con grande piacere, che i giocatori sono soddisfatti di accoglienza, calore e sono impressionati dalla bellezza della nostra città. Sappiamo di non poter competere con i grandi fondi internazionali che stanno entrando nel Grande Tennis, ma abbiamo tradizione e qualità che rappresentano le nostre eccellenze e su questi nostri punti di forza dobbiamo battere per rimanere costantemente tra i tornei più attraenti del circuito internazionale dell’Atp”.