Djokovic, la bomba di Ivanisevic: "Nole per non impazzire deve fare solo una cosa"

Nole Djokovic ha detto addio un po' a sorpresa a Goran Ivanisevic, il suo ex allenatore. Attualmente si sta allenando per Montecarlo con Nenad Zimonjic, ma la decisione sul nuovo coach non è definitiva. Ivanisevic ha dato dei consigli al numero 1 al mondo: "In questo momento Novak non ha bisogno di qualcuno che sia completamente nuovo. Immaginate che passino dieci giorni, Novak “scompare” e il nuovo allenatore resti a chiedersi cosa stia succedendo (ride). Ho una teoria. Un balcanico può allenare chiunque, ma solo uno con la nostra cultura può allenare un giocatore balcanico".