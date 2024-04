Sinner, la fidanzata Maria Braccini dice chi è tra amore, lingua e... Zara

Interviste, Maria Braccini, non ne fa. Ha scelto di essere accanto a Sinner ( non dietro di lui, e questo fa tutta la differenza del mondo) senza però voler comparire. C'è, nel suo staff, lo aiuta, consiglia, ma rimane lontano dai riflettori. Una scelta sua e di Jannik e anche solo per questo non c'è neppure da commentare. Maria, però, è sempre una ragazza di vent'anni e allora capita che non solo si diverta a pubblicare foto e video su Instagram (dove ha 322mila follower a fronte di soli 67 profili seguiti) ma ogni tanto si lasci andare anche a qualche commento che le permetta di raccontare un po' di sé.

Maria Braccini: tutte le risposte della fidanzata di Sinner su Instagram

Per prima cosa, a preciso messaggio sull'amore e sul fatto di essere "la fidanzata di un campione" Maria Braccini ha risposto: "Le persone che mi conoscono veramente sanno chi sono come persona e mi apprezzano al di là dell'aspetto esteriore e questo per me ha un valore immenso. Credo e spero con il tempo ci sia modo di dimostrare che c'è molto di più in me oltre all'aspetto fisico. Quanto ai complimenti sento che sono fatti tutti con il cuore e sono grata a ciascuna persona che scrive". Altre pillole del pensiero di Maria: "Lo spagnolo è la mia lingua preferita", ama fare shopping da Zara e le piace quando le dicono che "mette allegria" e si diverte anche a raccontare che, a Miami, si è bruciata la pelle perché si è tolta la felpa ma non aveva la crema solare. E poi, ancora: i tanti grazie quando le dicono di essere discreta e i cuori quando le dicono che Montecarlo è meglio di Miami. Non risponde direttamente, manda solo delle emoticon, ma è lì che ha scelto di vivere con Jannik.