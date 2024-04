Diretta Tennis oggi, Sonego-Nagal in campo nell'ATP Marrakech LIVE

MARRAKECH (MAROCCO) - Tutto pronto per la seconda giornata del torneo ATP 250 "Grand Prix Hassan II" in scena a Marrakech . Dopo il successo di Matteo Berrettini saranno quattro gli italiani che scenderanno in campo nella giornata di oggi. Si parte alle 13.00 con Lorenzo Sonego impegnato nel match con Nagal , a seguire sarà il turno di Cobolli contro Kotov e poi di nuovo di Berrettini contro Munar . A chiudere il programma Fognini che sfiderà Djere . Segui le sfide in diretta...

14:35

Sonego-Nagal 0-1

Inizia bene il terzo e decisivo set Nagal che tiene il turno di servizio.

14:28

Sonego conquista il secondo set!

Impeccabile ancora una volta al servizio il tennista torinese che conquista il secondo set per 6-3. Tutto si deciderà al terzo set.

14:25

Sonego-Nagal 5-3

Tiene il servizio Nagal ma adesso sarà Sonego a servire per portare a casa il set e portare al terzo il match.

14:21

Sonego-Nagal 5-2

Sonego tiene bene il servizio ed è questo a fare principalmente la differenza. Break ora per l'azzurro.

14:18

Sonego-Nagal 4-2

Tiene il servizio Nagal che non molla e rimane in scia.

14:15

Sonego-Nagal 4-1

Gran turno di servizio per Sonego che ora è padrone del campo e del gioco.

14:11

Sonego-Nagal 3-1

Break di Sonego che sta giocando totalmente un'altra gara in questo secondo set. Nagal sbaglia lo smash e consegna il game all'azzurro.

14:10

Che punto di Sonego!

Sonego vince il punto più bello dell'incontro con un lob e una volée di rovescio che ha fatto esultare tutti i presenti.

14:04

Sonego-Nagal 2-1

Nuovo vantaggio per l'azzurro che tiene il servizio e si riporta avanti in questo secondo set.

14:00

Sonego-Nagal 1-1

Stecca ancora la risposta di rovescio Sonego con Nagal che gestisce bene il servizio e riporta il punteggio in parità.

13:58

Reazione di Sonego!

Parte bene in questo secondo set Lorenzo Sonego autore di un buon turno di servizio.

13:49

Nagal conquista il primo set!

Stecca ancora una volta il dritto Sonego e regala il successo a Nagal che conquista il primo set per 6-1. Tante difficoltà per l'azzurro con 31 punti vinti a 16 in favore dell'indiano.

13:43

Sonego-Nagal 1-5

Si sblocca finalmente Sonego che conquista il primo punto della gara. Ora Nagal servirà per il match.

13:37

Sonego-Nagal 0-5

Ancora largo il dritto si Sonego che apre la strada al quinto game su cinque vinto da Nagal.

13:33

Sonego-Nagal 0-4

Nagal sta mettendo in seria difficoltà Sonego. L'indiano è più incisivo e preciso rispetto all'azzurro che continua a essere in difficoltà.

13:22

Sonego-Nagal 0-3

L'indiano serve bene e riesce a recuperare da 15-40 consolidando il vantaggio.

13:17

Sonego-Nagal 0-2

Partenza da dimenticare per Sonego che sbaglia ancora con il dritto e dopo appena sei minuti regala il break all'avversario.

13:13

Sonego-Nagal 0-1

Inizia benissimo l'indiano che conquista il primo punto con un ace e poi porta a casa anche il game mantenendo il servizio a zero.

13:11

Sonego-Nagal, via alla gara!

Inizia la sfida tra Lorenzo Sonego e Sumit Nagal.

13:00

Sonego-Nagal, tutto pronto all'inizio del match

Sonego e Nagal sono in campo e stanno ultimando il riscaldamento. Tutto pronto per l'inizio del match!

12:50

Sonego-Nagal, dove vedere il match

La sfida tra Lorenzo Sonego e Sumit Nagal sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming sulle piattaforme NOW e SkyGo. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

12:35

Sonego-Nagal, i precedenti

Non sarà una sfida inedita quella tra Sonego e Nagal che si sono affrontati solo qualche settimana fa a Dubai. In quel caso l'azzurro ha vinto agevolmente imponendosi per 3-0. A Marrakech l'indiano ha superato in rimonta il francese Moutet con il punteggio di 4-6. 6-3, 6-2.

12:20

Sonego il primo a scendere in campo

Sarà Lorenzo Sonego ad aprire il programma della seconda giornata. L'azzurro debutta nel torneo, sfidando l'indiano Nagal, dopo il bye del 1° turno.

Marrakech - Marocco