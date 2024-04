Berrettini vola a Marrakech: gli highlights del match vinto con Munar

MARRAKECH (MAROCCO) - Non si ferma il cammino di Matteo Berrettini in Marocco , con l'azzurro (attualmente n.135 Atp) che dopo aver battuto il 23enne kazako Alexander Shevchenko (n.56 Atp) ha concesso il bis contro il 26enne spagnolo Jaume Munar (n.73 Atp), qualificandosi così per i quarti di finale dell'Atp 250 di Marrakech (terra rossa).

Berrettini batte Munar, i colpi più belli negli highlights

Un successo ottenuto in rimonta quest'ultimo per il 27enne romano, che come si può vedere dagli highlights della sfida ha continuato a mostrare progressi dal punto di vista atletico e ottimi colpi. Un repertorio con cui Berrettini andrà ora a giocarsi il pass per le semifinali nel 'derby' italiano contro il 28enne torinese Lorenzo Sonego (n.61 Atp) che ha invece debuttato direttamente agli ottavi piegando in tre set il 26enne indiano Sumit Nagal (n. 95 Atp).