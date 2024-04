Ecco Sinner sulla terra rossa di Montecarlo: il suo messaggio fa sognare

Sinner è carico per il Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano numero due al mondo è pronto a iniziare la stagione sulla terra rossa, dopo una prima parte dell'anno pazzesca fatta di 22 vittorie su 23 partite e tre titoli conquistati. L'incognita adesso è proprio il terreno, non il più congeniale per Jannik. Ma l'altoatesino ha messo piede sulla terra rossa del Principato e le sensazioni sono buone: "Feels good to be back", il messaggio postato su Instagram che ha riscosso subito migliaia di like. Ieri è stato sorteggiato il tabellone: Sinner partirà dal secondo turno, e potrà incontrare Alcaraz (unico ad averlo battuto in questa stagione) o Djokovic solo in finale. Dalla sua parte del tabellone c'è Medvedev, possibile avversario in semifinale. Se tutto fila liscio, Sinner dovrebbe affrontare Bublik agli ottavi e Rune ai quarti. Jannik è il tennista più atteso, gli occhi sono puntati su di lui. Avendo vinto al Masters 1000 di Miami, avrà meno allenamenti sulle gambe. Il presidente della Fitp Binaghi ha rivelato in un'intervista esclusiva come si gestisce un campione come lui. Tutti lo aspettano agli internazionali di Roma, che si preannunciano spettacolari.