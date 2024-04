Sinner alla fine cede, gioca a ping pong con Le Iene

Jannik Sinner ci ripensa. Il tennista azzurro, numero due al mondo ha accettato la sfida de "Le Iene" ed ha affrontato in un matcg di ping pong l'inviato Stefano Corti. Nei giorni scorsi il tennista azzurro aveva detto declinato l'invito . "Visto che sei iper-competitivo - aveva detto ironicamente Corti che si era avvicinato a Sinner - abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro… e allora tre colpi a ping pong?". Il campione azzurro aveva rifiutato: "No, no guarda… io con Le Iene…", aveva detto, confermando la sua volontà anche di fronte ad un altro tentativo dell'inviato della celebre trasmissione di Italia 1. "Nessuna domanda, solo tre palline veloci a ping pong, abbiamo la rete qui dentro" . "Devo fare il trattamento e dopo il trattamento è tardi", la risposta di Sinner.

Sinner, le Iene e la risposta sui social

Un rifiuto che aveva scatenato i social. Molti fan del tennista avevano visto di buon occhio questa decisione, paragonandola al rifiuto di presentarsi a Sanremo per il Festival. Ma a distanza di pochi giorni, Sinner ha cambiato idea ed ha accettato la sfida a ping pong. Domani sera andrà in onda su Italia 1 il servizio completo, in cui si vedrà Sinner in campo contro il cronista de "Le Iene".