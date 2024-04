Sonego agli ottavi Atp Montecarlo: avversario, quando si gioca e dove vederla

Atp Montecarlo, Sonego agli ottavi: avversario, data e orario

Lorenzo Sonego aspetta ora di conoscere l'avversario da sfidare negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, dove incontrerà il vincente del match tra il 27enne cinese Zhizhen Zhang (n.49 Atp) e il 25enne francese Ugo Humbert (n.15 Atp). Il torinese giocherà giovedì 11 aprile con campo e orario ancora da definire (iI programma delle gare scatterà alle ore 11).

Atp Montecarlo, l'ottavo di Sonego in tv e in streaming

La partita di Lorenzo Sonego agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo sarà disponibile in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il match potrà essere seguito anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Sonego, i precedenti con Zhang e Humbert

Un solo precedente tra Sonego e Zhang, che ha visto vittorioso il cinese in due set (7-6, 6-3) nei 32esimi del torneo di Eastbourne. Quattro invece le volte in cui l'azzurro ha incontrato Humbert e il bilancio in parità: due successi per Sonego che nel 2023 si è imposto proprio qui a Montecarlo al primo turno (3-6, 7-5, 7-5) e poi nel secondo turno del Roland Garros (6-4, 6-3, 7-6); vittorie per il francese invece nel 2021 al primo turno del Masters 1000 di Montreal (6-3, 6-4) e poi l'anno scorso al primo turno dell'Atp 500 di Pechino (7-5, 3-6, 6-0).