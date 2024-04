Sinner diretta, Rune battuto a Montecarlo: interviste e post partita LIVE

MONTECARLO - Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale dell' Atp Montecarlo , terzo Masters 1000 stagionale sui campi in terra rossa del Country Club monegasco. Il fuoriclasse altoatesino, numero 2 al mondo e seconda testa di serie del tabellone, ha eliminato il danese Holger Rune (settimo del ranking Atp e settimo favorito del seeding). Segui le interviste e il post-partita in tempo reale .

16:50

Sinner, il percorso all'Atp Montecarlo

Jannik Sinner arriva alla semifinale del Masters 1000 monegasco avendo sconfitto Sebastian Korda e Jan-Lennard Struff, senza aver concesso neanche un set agli avversari. Nel match contro lo statunitense, il numero due al mondo si è imposto con un secco 6-1, 6-2. Qualche difficoltà in più invece contro il tedesco, battuto 6-4, 6-2. Infine, ai quarti, il danese Holger Rune è stato sconfitto in tre set: 6-4, 6-7 (6), 6-3 per Jannik.

16:40

Sinner: "Sensazioni migliori in vista della semifinale. Tsitsipas..."

"Le sensazioni in vista della gara di domani? Sono migliori", afferma Jannik che poi aggiunge: "Tsitsipas sta giocando molto bene, vedremo come mi riposo in vista di domani".

16:30

Sinner: "Rune? Sapevo che poteva creare caos"

"Le proteste di Holger? So che lui può creare un po' di caos come l'anno scorso ma fa parte del processo di apprendimento e sono contento per oggi perché era una partita difficile. Ho pensato solo al gioco e meno al resto".

16:20

Sinner: "La mia concentrazione ha fatto la differenza"

"È stata una partita difficile, con alti e bassi. Ho avuto due match point nel secondo set e può succedere. Sono stato bravo a rimanere molto concentrato su me stesso", sottolinea Jannik dopo la vittoria contro Rune ai quarti dell'Atp Montecarlo.

16:10

Sinner: "Con Rune partita molto fisica"

Il campione azzurro, numero 2 al mondo, commenta a caldo il successo contro Holger Rune ai quarti di finale dell'Atp Montecarlo: "Cosa ci è voluto per vincere la partita di oggi? Ci è voluto molto, non è mai facile affrontare Rune soprattutto in questo genere di occasioni. Sono molto contento di aver vinto: è stata una partita più fisica, con più scambi. Sensazioni generali migliori e sono molto contento in vista del match di domani".

16:00

Sinner, che rivincita contro Rune a Montecarlo!

Il campione azzurro si prende la rivincita della sconfitta in semifinale dello scorso anno chiudendo al terzo match point dopo i due falliti nel secondo set. In semifinale Jannik affronterà il greco Stefanos Tsitsipas.

15:50

Sinner piega Rune: è in semifinale a Montecarlo!

Il campione azzurro elimina il danese e vola al penultimo atto del torneo monegasco: tra poco le dichiarazioni di Jannik.

Court 'Rainier III', Montecarlo Country Club