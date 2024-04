Djokovic-Ruud diretta Atp Montecarlo: segui la semifinale LIVE

15:50

Djokovic nella storia: il dato sulle semifinali

Quella di oggi sarà la semifinale numero 77 in un Masters 1000 per Novak Djokovic. Superato così il suo storico rivale Rafa Nadal, fermo a 76. Più distanziato e sul podio (66) troviamo Roger Federer. Manca solo Ruud per arrivare in finale e poi chissà, provare a vincere.

15:35

Zendaya scatenata durante Sinner-Tsitsipas

La celebre attrice, dal 25 aprile al cinema con Challengers di Guadagnino film incentrato sul mondo del tennis, è presente a Montecarlo per seguire la prima semifinale del Masters 1000.