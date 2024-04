Paolo Canè e il soprannome dato a Sinner: "Vi svelo come lo chiamo e perché"

ROMA - "Per me Jannik è Don Sinner". Paolo Canè, ex tennista italiano, svela il soprannome coniato per il numero due delle classifiche mondiali. Che sta continuando a stupire, per le prestazioni in campo e per i comportamenti. "L'importanza del perdere? I tifosi italiani sono così, ma va detto che c'è gente che sa anche come comportarsi nella sconfitta. Lui è 'Don Sinner' come lo chiamo io, è arrivato sulla terra e sta provando ad educare bene tutti gli sportivi, sa parlare bene e anche quando perde non puoi dirgli niente, è un ragazzo davvero trasparente", ha dichiarato Canè a Fanpage.