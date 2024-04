Musetti e Vavassori ko: a Barcellona avanzano Carballes Baena e Bautista-Agut

BARCELLONA (SPAGNA) - Termina al secondo turno l'avventura di Lorenzo Musetti al 'Barcelona Open Banc Sabadell' (ATP 500 - montepremi 2.782.960 euro) che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna . Il carrarino, n.24 Atp e testa di serie numero 10 del torneo, cede in due set contro il padrone di casa, Roberto Carballes Baena (n.72 del mondo): 7-6 (4), 6-4 il punteggio per il 31enne di Tenerife dopo due ore e 16' di partita. Al prossimo turno, lo spagnolo se la vedrà contro uno tra Ofner e Tsitsipas , fresco di trionfo a Montecarlo contro Ruud in finale.

Atp Barcellona, eliminato anche Vavassori

Non sorride nemmeno Andrea Vavassori: riammesso nel main draw da lucky loser, il piemontese ha perso il suo match di secondo turno contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut (n.84 Atp) in tre set col punteggio di 6-4, 3-6, 1-6 in poco più di due ore di partita. Per Bautista-Agut si tratta del terzo successo in altrettanti confronti diretti contro il classe 1995 di Torino: per il 31enne di Tenerife c'è ora la sfida contro il britannico Cameron Norrie, testa di serie n.12.