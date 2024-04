Arnaldi-Ruud, Atp Barcellona: data, orario e dove vederla in tv e streaming

BARCELLONA (SPAGNA) - Prosegue la marcia di Matteo Arnaldi sulla terra rossa dell'Atp 500 di Barcellona (montepremi complessivo pari a 2.782.960 euro), torneo in corso sui campi in terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna.

Barcellona, Arnaldi avanti: nei quarti c'è Ruud

Dopo essere stato agevolato al debutto dal ritiro del francese Arthur Cazaux (n.75 Atp) e aver superato Sebastian Baez (n.19 Atp) nel primo turno, il 23enne azzurro (n.40 Atp) ha sconfitto anche l'altro argentino Marco Trungelliti (n.197) e nei quarti di finale se la vedrà con il 25enne norvegese Casper Ruud, numero 6 del ranking mondiale e terza testa di serie del torneo catalan, reduce invece dal successo sull'australiano Jordan Thompson (n.33 Atp).

Arnaldi sfida Ruud a Barcellona, data e orario del match

La sfida tra Arnaldi e Ruud, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona è in programma venerdì 19 aprile e sarà il secondo match della giornata sul centrale 'Rafa Nadal' (inizio previsto non prima delle ore 14) dopo quello tra il britannico Cameron Norrie (n.31 Atp) e l'argentino Tomas Martin Etcheverry (n.30 Atp), il cui inizio è fissato per le ore 12:30. Proprio i vincenti di queste due sfide si affronteranno poi in semifinale.

Arnaldi-Ruud: dove vederla in diretta tv e in streaming

La partita tra Arnaldi e Ruud all'Atp di Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv mentre aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Un solo precedente tra Arnaldi e Ruud prima di Barcellona

C'è un solo precedente tra Matteo Arnaldi e Casper Ruud e a vincere è stato il il 23enne ligure, riuscito nel 2023 a superare in due set (6-3, 6-4) il norvegese (quando era il numero 4 del mondo) al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. "È passato un anno - ha detto l'azzurro alla vigilia della sfida con il norvegese a Barcellona - io sono un giocatore completamente diverso, ma anche lui sta giocando molto bene quest'anno. Io penso a me stesso, sono contento per come sto giocando".