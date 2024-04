Moutet, una sfortuna mai vista: perde la racchetta nel tie-break decisivo!

MADRID - La partita più pazza del 2024: c’è una candidata alla vittoria finale. Moutet-Shang all’Atp di Madrid è stata una sfida da 4 ore in cui è successo davvero di tutto. Spoiler: ha vinto il 19enne cinese. Il risultato 6-7, 6-2, 7-6. Il francese non chiude otto set point nel primo set, vince al nono e festeggia come Hulk. Al terzo set chiede un caffè in campo, ma la giudice di sedia gli spiega che a Madrid non lo servono ai giocatori durante le partite. E allora se lo prende da uno spettatore. Gli tirano addosso dell’acqua e il punto va rigiocato. E poi il gran finale: sul 5-5 del tie break, Moutet serve e gli scivola via la racchetta. Sulla risposta del cinese ci va con un sinistro volante. Ovviamente punto perso tra l'incredulità del pubblico. Un raccattapalle raccoglie la racchetta. Risate, arrabbiature: è successo proprio di tutto. Alla fine vince Shang 12-10. Il cinese sfiderà Fokina.