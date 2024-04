Incredibile Rune, dopo aver gridato al complotto esce con Griekspoor

MADRID (Spagna) - Il danese Holger Rune continua a far parlare di sé, e dopo le polemiche innescate contro gli organizzatori del torneo Masters 1000 di Madrid, esce di scena contro l’olandese Tallon Griekspoor. Rune era arrivato in Spagna con grandi aspettative, ma dopo aver stentato all’esordio contro l’argentino Navone, è uscito di scena al terzo turno: Griekspoor sia imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.