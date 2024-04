Nadal, il bel gesto che Cachin non scorderà mai: la richiesta sussurrata all’orecchio

MADRID (Spagna) - Sconfitto e contento. A volte lo sport regala storie inaspettate come quella del tennista argentino Pedro Cachin , eliminato dal torneo Masters 1000 di Madrid da Rafa Nadal . Lo spagnolo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 . L’emozione ha giocato un brutto gioco all’argentino che ha perso il primo set senza opporre resistenza al campione di Manacor. Ma c’è un motivo: Nadal è l’idolo di Cachin.

Cachin, la timida richiesta a Nadal

Al termine della partita, il tennista argentino si è avvicinato a Rafa Nadal sussurrandogli timidamente nell’orecchio una frase carpita dai microfoni piazzati a bordo campo. "Per me è un sogno che si realizza, non so quale sia il protocollo, ma posso chiederti la maglietta?”. A quel punto Nadal è tornato verso la sua panca, ha recuperato la maglietta identica a quella da gioco appoggiata sulla spalliera, e l’ha consegnata all’avversario che lo ha abbracciato ringraziandolo del prezioso dono.