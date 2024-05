Italia, il trionfo in Davis su un francobollo: l'omaggio a Sinner e agli altri azzurri

Il francobollo (valido per la posta prioritaria diretta in Europa, pari a 3,60 euro) mostra, in grafica stilizzata su un fondino bianco, la squadra italiana maschile di tennis nell'atto di alzare il trofeo della Coppa Davis, la massima competizione mondiale a squadre nazionali. Ma c'è anche un'edizione in "foglietto" che invece della grafica stilizzata mostra una foto con i volti dei protagonisti della vittoria : Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, il capitano Filippo Volandri, Jannik Sinner, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego.

Il bollettino illustrativo firmato dal presidente Binaghi

Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione è firmato da Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel: "C'è voluto quasi mezzo secolo per bissare la vittoria in Coppa Davis del 1976 in Cile". La squadra ha riportato in Italia "quello che probabilmente è il trofeo più iconico del mondo dello sport. Non solo perché parliamo della competizione a squadre più antica ma perché - conclude Binaghi - giocare in Davis è il sogno di milioni di ragazzini nel mondo che si avvicinano a questa meravigliosa disciplina".