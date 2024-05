Mistero Camila Giorgi: "Cancellata dall'antidoping, telefoni staccati, solo un messaggio"

Mistero Camila Giorgi . Non c’è stato finora nessun annuncio del ritiro a soli 32 anni della tennista italiana, ex numero 26 al mondo. Però all’improvviso il suo nome è apparso sulla lista dei giocatori ritirati dell’International Tennis Integrity Agency, il protocollo antidoping. La data sul file pubblico è il 7 maggio. Sono passate diverse ore ormai e non c’è un messaggio sui social della diretta interessata per chiarire la sua scelta: eppure Giorgi è molto attiva su Instagram, anche se ormai quasi esclusivamente per cose non legate al tennis. Nessuna storia, nessun post, silenzio assoluto.

Camila Giorgi, si infittisce il mistero sul ritiro

Ma ci sono altri elementi inquietanti nella vicenda. La tennista marchigiana infatti, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, avrebbe staccato il telefono. La Wta, il circuito professionistico femminile, non era stata avvertita dell’intenzione di ritirarsi e avrebbe provato a contattarla trovando irraggiungibile non solo il suo cellulare, ma anche quelli del padre allenatore argentino Sergio e dei fratelli Leandro e Amadeus. Sarebbe arrivato solo un messaggio che informava che Camila avrebbe fatto sapere qualcosa non prima del Roland Garros. E così la carriera della marchigiana sembra arrivata al capolinea in modo incomprensibile al momento. Molti suoi fan si stanno interrogando, senza nascondere un po' di preoccupazione sui social. In bacheca ci sono quattro titoli, tra cui il 1000 di Montreal, e tante vicende burrascose, come il recente rinvio a giudizio per le false certificazioni covid che aveva coinvolto anche la cantante Madame.