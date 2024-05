Clamoroso Djokovic: a Moutet squilla il cellulare durante uno scambio! Scoppiano tutti a ridere

ROMA - In tempi di sfrenata tecnologia, anche in un torneo Atp Masters 1000 può squillare il telefonino di uno dei giocatori. Al Foro Italico durante il match tra Novak Djokovic e il francese Corentin Moutet, il tennista transalpino sta per servire, quando il silenzio della scena è disturbato dalla suoneria di un telefonino. Djokovic è sorpreso, mentre il transalpino Moutet intuisce che quella suoneria deriva proprio dalla sua postazione.