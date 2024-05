Camila Giorgi ricompare sui social: ecco dove si trova

Camila Giorgi è indagata per reati fiscali dopo il ritiro lampo dal tennis. Per un periodo nessuno è riuscita a trovarla, le uniche notizie le ha date lei attraverso i social e poi successivamente tramite il suo che legale, che aveva parlato di un viaggio all'estero senza specificare la destinazione. Adesso c'è la certezza: Camila Giorgi si trova negli Stati Uniti. Le sue storie su Instagram non lasciano spazio a interpretazioni.