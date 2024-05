Berrettini rischia di scivolare a un evento, la battuta è virale

Matteo Berrettini si rivede in campo a Parigi, sebbene non si tratti del Roland Garros . L'azzurro, infatti, si è reso protagonista di un evento d'esibizione in territorio francese, dopo l'annuncio del ritiro dallo Slam sul rosso. Palleggiando in campo, dopo alcuni scambi, Berrettini ha rischiato una gaffe e subito dopo ha ironizzato sull'accaduto con la presentatrice, a sua volte sorridente. Buone sensazioni per il futuro prossimo dell'atleta classe 1996, volenteroso di tornare a provare sensazioni positive ad alti livelli.

Berrettini con il sorriso

Persiste in buon umore per Berrettini, subito pronto a scherzare e divertire il pubblico dopo la dolorosa rinuncia al Roland Garros. L'azzurro tornerà protagonista durante la sua amata stagione sull'erba, con Wimbledon come obiettivo cruciale, ma di recente si è concesso la partecipazione a un evento organizzato per offrire spettacolo al pubblico di Parigi. In un video diffuso recentemente sui social, si vede chiaramente un buffo episodio con Berrettini protagonista: il tennista è scivolato nel bel mezzo di uno scambio, rischiando di cadere, e ha risposto prontamente a una battuta della presentatrice. "Non farti male", queste le parole rivolte a Berrettini, alle quali lui ha replicato con un ironico "Non ancora", in riferimento ai suoi recenti problemi fisici.