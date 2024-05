Olimpiadi tennis 2024, Sinner già qualificato: quali azzurri andranno a Parigi?

Come si arriva a Parigi

A determinare i giocatori qualificati a Parigi 2024 saranno i ranking ATP e WTA del 10 giugno 2024, ovvero quelli pubblicati al termine del Roland Garros. Lo Slam francese è infatti l'ultimo torneo a mettere punti in palio per la Race to Paris, la speciale classifica che tiene in considerazione i risultati delle ultime 52 settimane e che si chiuderà proprio con la fine del secondo Major della stagione.

In corsa per tre posti

L'Italia ha a disposizione 12 posti, sei per gli uomini e sei per le donne. Nel tabellone di singolare si qualificheranno quattro atleti, mentre gli altri due posti saranno destinati al tabellone di doppio.

Per quanto riguarda la squadra azzurra maschile, sono questi i primi quattro nella Race to Paris:

Sinner 8735 punti (già qualificato) Musetti 1200 punti Darderi 1086 punti Arnaldi 1030 punti

Questi invece gli inseguitori a caccia della qualificazione:

Cobolli 915 Sonego 821 Nardi 742 Fognini 568 Zeppieri 390 Bellucci 382

Per avere speranze di qualificazione, Cobolli dovrebbe raggiungere gli ottavi di finale al Roland Garros, mentre a Sonego, già al secondo turno dopo il successo al debutto su Ugo Humbert, e Nardi, che esordirà invece contro Alexandre Muller, servirà approdare almeno ai quarti di finale. Più lontano il sogno Olimpiadi per Fognini, Zeppieri e Bellucci che entrerebbero nel quartetto del singolare in caso di semifinale a Parigi.

La situazione delle ragazze

Nel femminile anche Jasmine Paolini, vincitrice del Wta 1000 di Dubai, è certa della qualificazione ai Giochi Olimpici con un bottino di 2788 punti. A completare il quartetto femminile sono al momento Elisabetta Cocciaretto (1058 punti), Lucia Bronzetti (996 punti) e Martina Trevisan (778 punti). Sara Errani è quinta con 710 punti, ma dopo aver staccato il pass per il main draw del Roland Garros potrebbe operare il sorpasso in caso di terzo turno a Parigi e di una prematura eliminazione della semifinalista del 2022.