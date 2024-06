Pietrangeli, scommessa d'amore: "Se Sinner va in finale vado a Parigi in carrozzella"

Pietrangeli: "In carrozzella al Roland Garros per Sinner"

Se Sinner dovesse arrivare in finale e vincere, magari Pietrangeli si convincerebbe a raggiungere Parigi per premiarlo, nonostante tutto: "Sono troppo acciaccato, ho già detto che rinunciavo. Anche perché vedo sempre meno amici lì al Roland Garros. Ma se vince Sinner e magari insistono, di fronte a una richiesta del genere non potrei dire di no. A costo di scendere sul Centrale con la carrozzella. Ci terrei molto a premiarlo, lo dico sul serio". Poi il monito in conclusione: "Ora dovrà guardarsi le spalle. Nel senso che se prima volevano batterlo perché poteva essere una bella preda, adesso scenderanno tutti in campo con quel pensiero fisso. Ma non credo abbia bisogno di questo suggerimento: lui e il suo team hanno capito tutto del mondo, possiamo stare tranquilli".