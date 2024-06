Pietrangeli non ci sta: "Sinner? Sono ancora io il più grande tennista italiano"

Se Sinner batte anche Alcaraz e arriva in finale al Roland Garros , Nicola Pietrangeli, a 90 anni, va a Parigi in carrozzella a premiarlo. Lo ha promesso proprio la leggenda del tennis italiano, contentissimo del risultato storico raggiunto da Jannik, primo azzurro a diventare numero 1 della classifica Atp. Però, Pietrangeli si mette ancora uno scalino sopra l'altoatesino.

Pietrangeli: "Io ancora meglio di Sinner"

"Se sono ancora il più grande tennista italiano di tutti i tempi? Sto correndo il pericolo di non esserlo più, lo vedremo alla fine della carriera di Sinner. Ma per il momento ancora sì", queste le parole rilasciate a Rai Radio Uno nel programma 'Un giorno da Pecora da Pietrangeli che accendono ancora una volta il dibattito e fanno discutere. Sinner è già il più forte di sempre o leggende azzurre come Pietrangeli ancora resistono?