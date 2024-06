Joan Nadal wildcard alle qualificazioni dell'Atp di Maiorca: è il cugino di Rafa

Joan tra Rafa e Toni Nadal, chance a Maiorca

Gli organizzatori del torneo di Maiorca hanno concesso un invito a Joan Nadal, che vale come un'opportunità da non perdere; per la decisione, un fattore rilevante è rappresentato dal ruolo del padre Toni Nadal, zio ed ex coach di Rafa, ossia il direttore dell'evento. Al momento, dopo discreti risultati nel circuito Junior, il ragazzo non è ancora sbocciato tra i professionisti. Un po' di sana gavetta sin qui per il classe 2004, il quale ha mostrato di non disdegnare i tornei di doppio, chance alternativa di carriera, senza però brillare in questa disciplina. La grande opportunità, però, è arrivata in singolare: sull'erba di Maiorca, Joan dovrà cercare di farsi spazio nel circuito maggiore, migliorando il suo best ranking che si attesta alla posizione 1858; anche una sconfitta dopo una buona prestazione può dar coraggio al ventenne spagnolo, volenteroso di non deludere almeno una parte delle enormi aspettative che derivano dal suo cognome. Un altro Nadal nel circuito maggiore, in attesa di capire se buon sangue non menta.