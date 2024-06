Zverev, archiviato il caso per presunta aggressione alla ex: "C'entra il figlio"

BERLINO (GERMANIA) - Il tribunale distrettuale di Berlino-Tiergarten archivia il procedimento giudiziale nei confronti del tennista tedesco Alexander Zverev (impegnato al Roland Garros) in merito alle accuse di una presunta aggressione alla ex fidanzata, Brenda Patea. È stato raggiunto un accordo extragiudiziale che, come sottolineato dai legali di Zverev, non costituisce in alcun modo un'ammissione di colpevolezza. Zverev dovrà quindi versare, entro un mese, un totale di 200mila euro: 150mila destinati alla tesoreria statale e 50mila ad istituti di beneficenza.