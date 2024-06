Alcaraz-Zverev, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

PARIGI - Carlos Alcaraz a caccia del suo terzo Slam dopo Wimbledon e Us Open. Il sogno Roland Garros è lì, c’è da battere Zverev, alla sua seconda finale Slam dopo aver perso quella agli Us Open. Una chance importante per il fresco vincitore degli Internazionali di Roma. Sono 9 i precedenti tra i due: 5 i successi di Zverev, anche se nell’unica finale disputata (Masters 1000 di Madrid) ha vinto lo spagnolo. L’ultimo incrocio risale a Indian Wells con la vittoria di Carlos, eliminato nei quarti dell’Australian Open proprio dal tedesco.