Panatta attacca il look di Tsitsipas: "Sembrava l'ape maia". E su Sinner si scatena...

ROMA - "Il look di Tsitsipas al Roland Garros? Quando giocavamo noi, eravamo più eleganti. Ho visto il greco che sembrava l'Ape Maia, poi Alcaraz con un pantalone giallo e una maglietta grigia anonima e orrenda . A parte le scarpe, che ormai sembrano Arlecchino". Adriano Panatta sveste i panni dell' opinionista sportivo per indossare quelli dell' esperto di... moda . L'ex tennista azzurro, campione a Parigi nel 1976 , ne ha anche per Jannik Sinner , nuovo numero uno al mondo : "Con 'sta maglietta color ruggine non è che sia elegantissimo", tuona Panatta . "Dimitrov sembrava uno che va sullo skateboard. Capisco gli obblighi contrattuali, ma sono poco eleganti...".

Panatta su Sinner numero uno al mondo: "Sarà un europeista"

Su Sinner, nuovo numero uno del ranking Atp e primo tennista azzurro della storia a riuscire nell'impresa, l'ex fuoriclasse romano dice la sua: "Jannik primo nella classifica mondiale? Vedo che anche i politici fanno dichiarazioni. Chissà per chi avrà votato alle Europee. Sarà sicuramente europeista, è un cittadino del mondo…”. Panatta ha anche celebrato il passaggio del testimone tra Djokovic e Sinner in vetta al ranking con l'amico di sempre, Paolo Bertolucci, nel corso del podcast 'La telefonata': "È stato come un parto. Siamo non felici, di più: una botta pazzesca per il tennis e per lo sport italiano. Eravamo veramente in pochi su quel carro fino a un paio di anni fa, poi ci si buttano tutti".