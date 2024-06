Coppa Davis, Binaghi: “Basta Spagna, Italia pronta”

ROMA - “Le finali di Coppa Davis sono sei anni che si giocano in Spagna e facciamo il tifo che ci sia anche un turnover, perché avendo noi il numero 1 del mondo Sinner e loro il numero 2 Alcazar giocare sempre fuori casa è una anomalia che penso vada corretta”. Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi in occasione della conferenza stampa di UniCredit e International Tennis Federation nella quale verrà illustrata la sponsorship tra buddy, un nuovo modo di fare banca, e appunto Itf, ente organizzatore della Coppa Davis, si rivolge direttamente al presidente della Itf David Haggerty presente in sala. “Se la Itf ritenesse il nostro paese come una soluzione noi saremmo pronti a fare la nostra parte per portare le finali di Coppa Davis in Italia”, ha aggiunto.