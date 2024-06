Musetti vola ai quarti a Stoccarda: sconfitto Koepfer

Il racconto della partita

Non era mancato nelle battute iniziali della partita qualche momento di nervosismo per Musetti, che aveva mancato tante possibilità nel set d'apertura. Era infatti stato lui il primo a procurarsi chance di break senza riuscire a sfruttarle. Qualche errore di troppo nei momenti importanti avevano poi permesso a Koepfer di prendere fiducia e di annullare con grande autorità un totale di cinque set point per fare sua la frazione iniziale. Nel secondo Musetti ha avuto il merito di credere nella rimonta e di rimanere attaccato alla partita riuscendo ancora una volta ad approdare, e stavolta a conquistare, il tie-break. Subito avanti nel punteggio sul 3-1 del terzo, il toscano non ha in un primo momento consolidato il vantaggio ma il break decisivo è comunque arrivato nel nono game: con grande maestria, Musetti ha servito per il match e staccato il pass per i quarti.