Berrettini-Shapovalov ottavi Atp Stoccarda: data, orario e dove vederla in tv

STOCCARDA (GERMANIA) - Vittorioso al ritorno in campo dopo più di due mesi di stop, Matteo Berrettini non vuole fermarsi e va a caccia del bis sull'erba dell'Atp 250 di Stoccarda.

Berrettini sfida Shapovalov a Stoccarda: data e orario

Archiviato il successo contro il 26enne russo Roman Safiullin (n. 43 della classifica Atp), il 28enne romano (ora 95° nel ranking) cercherà di 'raggiungere' l'altro azzurro Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo tedesco. Per riuscirci dovrà superare il 25enne canadese Denis Shapovalov (n.117 Atp) nel match degli ottavi in programma oggi (giovedì 13 giugno, con inizio previsto per le ore 14:30).

Berrettini-Shapovalov in diretta: dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Berrettini e Shapovalov, valido per gli ottavi di finale dell'Atp 250 di Stoccarda, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

I precedenti tra Berrettini e Shapovalov

Sono due i precedenti tra Matteo Berrettini e il mancino Denis Shapovalov nel circuito Atp con il bilancio che sorride al canadese, capace di imporsi in entrambe le occasioni sul romano. La prima vittoria nel 2018 a San Pietroburgo, in tre set negli ottavi (7-6, 4-6, 6-0), la seconda l'anno dopo nel Round Robin delle Finals di Coppa Davis, con Berrettini battuto di nuovo in tre set alla fine di una combattutissima sfida (7-6, 6-7, 7-6 il risultato in favore di Shapovalov).