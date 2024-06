Fognini, nuovo look: dalle treccine al biondo platino, tutti i suoi cambi

Fabio Fognini si è presentato al Challenger di Perugia 2024 con una vittoria ai danni di Enrico Della Valle e...con un taglio che ha catturato l'attenzione degli appassionati di tennis. L'azzurro, infatti, ha deciso di cambiare look e ha ben figurato sulla terra rossa anche con un inedito biondo platino , simil-aureo come il suo tennis al massimo della sua espressione. Non è la prima volta, però, che l'estroso atleta italiano sfodera un'acconciatura particolare: spesso, nel corso degli anni, ha tagliato i capelli in maniera curiosa o celebrativa, sicuramente mai banale.

Fognini rasato a zero e con le treccine

Dopo aver sconfitto lo slovacco Andrej Martin in finale all'Atp 250 di Umago, nel 2016, Fognini ha deciso di dare un vero e proprio 'taglio' alla sua capigliatura. Infatti, il tennista ligure si è mostrato con una rasatura a zero in occasione del torneo successivo, il Masters 1000 di Toronto, con un fiero e irriverente look al profumo di scommessa dopo il trionfo sul rosso croato. Seppur 'depotenziato' senza la sua consueta chioma, Fognini è riuscito a superare un turno anche in Canada, avendo la meglio sullo statunitense Steve Johnson all'esordio. Memorabile e trionfale è stato certamente il taglio bizzarro scelto da Fognini per l'Atp 250 di Los Cabos 2018; sul cemento di Cabo del Mar, il tennista di Arma di Taggia ha disputato l'intero torneo con le treccine, sicuramente non passando inosservato. Fognini è riuscito ad arrivare sino in fondo all'evento messicano in questione, superando Juan Martin Del Potro in una finale praticamente perfetta e conclusa in due set: si è trattato del terzo titolo stagionale dopo San Paolo e Bastad, così come l'ottavo in carriera.

Fabio con un taglio-slogan per la pandemia e con una fascia Lgbt

Nel 2020, in piena pandemia, Fognini ha deciso di sostenere lo slogan "Io resto a casa" mediante uno scatto sui social con tanto di tagliacapelli tra le mani: una nuova rasatura, questa volta non a zero, in rappresentanza di un atto diventato una costante nel periodo di lockdown. In quell'occasione, è stata Flavia Pennetta, ex tennis e moglie dell'azzurro, a tagliare i capelli al classe '87, peraltro in diretta su Instagram per intrattenere i fan dei due. Prima del biondo platino di Perugia 2024, l'ultima trovata di Fognini risale al periodo immediatamente successivo alle Olimpiadi disputate nel 2021: l'italiano, dopo una controversia spentasi sul nascere, ha deciso di giocare con una fascia per capelli arcobaleno a reggere la sua acconciatura di media lunghezza. Si è trattato di un gesto a sostegno della comunità Lgbt, un segnale di solidarietà contro la discriminazione. Fognini sarà anche talvolta sopra le righe, ma non smette mai di divertire il pubblico del tennis internazionale con il suo talento e i suoi...tagli.