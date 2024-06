Nadal torna in campo a Bastad verso le Olimpiadi: c'è anche Sinner

Rafa Nadal parteciperà al torneo di Bastad, in Svezia, in programma dal 15 al 21 luglio 2024. Lo spagnolo tornerà dunque in campo sulla terra battuta, dopo l'eliminazione al primo turno del Roland Garros contro Alexander Zverev, in seguito finalista della competizione. Quello svedese sarà un evento utile come preparazione alle Olimpiadi di Parigi, di scena sul rosso francese poco meno di una settimana dopo la finale dell'Atp 250 in questione. Nadal vuole essere competitivo per i Giochi e a Bastad troverà diversi giocatori di ottimo livello per testare le sue condizioni fisiche e il livello del tennis espresso.