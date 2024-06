Emilia-Romagna Tennis Cup 2024: domani il sorteggio del tabellone principale

In main draw ci sono tanti tennisti di primo livello come l’argentino Federico Coria (numero 1 del seeding), il croato Borna Coric, il francese Alexandre Muller (vincitore nel 2023), il tedesco Daniel Altmaier e il giovane talento transalpino Luca Van Assche. A tenere alto il vessillo tricolore ci penserà Fabio Fognini, cui è stata assegnata una wild card dagli organizzatori. Insieme a lui, in tabellone, ci sono anche Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia. Dovranno invece passare dalle qualificazioni altri azzurri come Marco Cecchinato (già semifinalista al Roland Garros), Alessandro Giannessi, Raul Brancaccio, Alexander Weis che si contenderanno i sei posti a disposizione per il main draw con una agguerrita concorrenza che vede, tra l’altro, la presenza del russo Egor Gerasimov e dello slovacco Martin Klizan tornato di recente alle competizioni dopo il ritiro annunciato nel 2021. Alle qualificazioni anche l’enfant du pay, il 19enne romagnolo Federico Bondioli, di casa a Sassuolo essendo tesserato proprio per lo Sporting Club.

Domenica 16 giugno dalle ore 10 il via alle partite di qualificazione, lunedì comincia il main draw. Biglietti in vendita su Vivaticket.



PROGRAMMA EMILIA-ROMAGNA TENNIS CUP

DOMENICA 16 GIUGNO: Qualificazioni dalle ore 10:00

LUNEDÌ 17 GIUGNO: Qualificazioni e primo turno dalle ore 10:00 e un match alle ore 20:00

MARTEDÌ 18 GIUGNO: Primo turno dalle ore 10:00 e un match alle ore 20:00

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO: Ottavi dalle ore 10:00 e un match alle ore 20:00

GIOVEDÌ 20 GIUGNO: Quarti di finale dalle ore 11:00 e un match alle ore 20:00

VENERDÌ 21 GIUGNO: Semifinali doppio alle ore 12:00 e Semifinali singolo alle ore 15:00 e ore 17:00

SABATO 22 GIUGNO: Finale doppio alle ore 15:00 e Finale singolare alle ore 18:00