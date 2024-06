Sinner, sorteggiato il tabellone di Halle: Griekspoor il suo primo avversario

È stato sorteggiato il tabellone principale del Terra Wortmann Open, il torneo ATP 500 in programma dal 17 al 23 giugno sull'erba di Halle. A guidare il seeding sarà il numero 1 del mondo Jannik Sinner. Presenti altri quattro azzurri : Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Tanti i Top 10 in un appuntamento che promette tanto spettacolo con al via anche Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Stefanos Tsitsipas. Per l'altoatesino, che lo scorso anno ad Halle si fermò nei quarti di finale contro Alexander Bublik per ritiro, si tratterà dell'unico appuntamento di preparazione in vista di Wimbledon.