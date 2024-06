Berrettini ko, diretta Atp 250 Stoccarda: segui la finale LIVE

15:15

Draper batte Berrettini in tre set

Nulla da fare per Berrettini: Draper vince il terzo set e si prende la finale dell'Atp 250 di Stoccarda. Vittoria in rimonta per il numero 40 del ranking, che diventerà numero 30 la prossima settimana. Il tennista romano è costretto ad arrendersi dopo essere stato vicino al trionfo nel secondo set.

15:11

Berrettini-Draper: 4-5

Berrettini tiene il servizio, ma ora serve assolutamente un break per portare avanti il terzo set e tentare di vincere il match.

15:10

Berrettini-Draper: 3-5

Draper conferma il break con un servizio a zero e si porta ad un solo game dal trionfo nel torneo.

15:06

Berrettini-Draper: 3-4

Arriva il break di Draper, che ora andrà al servizio per confermare il vantaggio. Subentra la stanchezza per Berrettini, che arrivava a questo torneo dopo due mesi di inattività.

15:02

Berrettini-Draper: 3-3

Berrettini vicinissimo al break, ma Draper lo annulla e riesce a tenere il servizio sfruttando un rovescio al limite sulla linea.

14:55

Berrettini-Draper: 3-2

Non accenna a cambiare l'equilibrio del match: Draper e Berrettini difendono senza problemi i rispettivi turni di servizio.

14:49

Berrettini-Draper: 2-1

Berrettini domina questo terzo game con la combinazione di servizio e dritto, riportandosi in vantaggio.

14:46

Berrettini-Draper: 1-1

Risponde Draper tenendo la battuta senza problemi. Entrambi gli sfidanti si confermano formidabili al servizio.

14:42

Berrettini-Draper: 1-0

Partenza convincente per l'azzurro in questo set, che apre con un servizio a zero che lo porta in vantaggio.

14:37

Draper vince il secondo set

Nulla da fare per Berrettini, con Draper che si prende il tie-break per 7-5 e quindi il secondo set. La finale va dunque al terzo e decisivo set.

14:33

Tie-break, Berrettini-Draper 3-3

Grande equilibrio anche in questo tie-break, con il pubblico che applaude i grandi scambi tra i due rivali.

14:29

Berrettini-Draper: 6-6

Berrettini tiene senza problemi il servizio, secondo set senza nessun break: si va al tie-break!

14:24

Berrettini-Draper: 5-6

Spreca Berrettini, che stavolta si vede annullare due palle break da Draper capace di rimontare da un 15-40 tenendo il servizio.

14:20

Berrettini-Draper: 5-5

Berrettini rischia e annulla ben due set point di Draper. Alla fine il tennista romano riesce a tirarsi fuori da un game pericolosissimo e manda il secondo set avanti.

14:10

Berrettini-Draper: 4-5

Altro servizio a zero di Draper, che non sta concedendo chance a Berrettini. Ora l'azzurro al servizio per mandare avanti questo secondo set.

14:08

Berrettini-Draper: 4-4

Ancora solido Berrettini con altri due ace (ora a quota undici) concedendo un solo punto.

14:05

Berrettini-Draper: 3-4

Non accenna a cambiare la situazione, con Draper che si difende benissimo e non concede neanche l'illusione del break a Berrettini. Entrambi i rivali stanno dominando al servizio.

14:03

Berrettini-Draper: 3-3

Si difende benissimo anche Berrettini, che non concede nulla e trova anche il nono ace della sua partita.

13:58

Berrettini-Draper: 2-3

Game dominato da Draper, che lascia Berrettini a zero punti e chiude con ben tre ace.

13:57

Berrettini-Draper: 2-2

Berrettini si difende e tiene il servizio concedendo un solo punto, partita equilibrata in questa fase.

13:52

Berrettini-Draper: 1-2

Ace di Draper. Altro servizio vincente per l'inglese. Terzo punto consecutivo per Draper. Servizio vincente dell'inglese

13:51

Berrettini-Draper: 1-1

Servizio vincente per Berrettini. Ancora una battuta straordiaria per l'italiano. Errore di Berrettini. Ottima la preparazione di Berrettini che chiude il punto con uno smash. Berrettini stecca con il dritto. Scambio prolungato vinto dall'inglese: parità. Ace di Berrettini. L'italiano scende a rete e chiude il punto con una volèe di dritto

13:46

Berrettini-Draper: 0-1

Inizia il secondo set. Servizio vincente per Draper. L'inglese sbaglia nello scambio tirando il dritto a fondo campo. Altro servizio vincente per il britannico. Il nastro aiuta Berrettini, arriva l'errore di Draper. Berrettini tira il dritto a fondo campo. L'inglese vince il primo game del secondo set

13:40

Berrettini-Draper: 6-3

Pallonetto fuori misura di Berrettini. Draper stecca sulla risposta. Ace per Berrettini. Altro servizio vincente dell'italiano. Due set point. Berrettini chiude il set con un ace

13:39

Berrettini-Draper: 5-3

Berrettini sbaglia la risposta sul servizio di Draper. Servizio vincente per l'inglese. Ancora un servizio vincente. Ace per Draper

13:36

Berrettini-Draper: 5-2

Volèe sbagliata per Berrettini. Doppio fallo dell'italiano. Servizio e smash vincente per Berrettini. L'italiano prepara al meglio il punto e chiude con un dritto imprendibile. Servizio vincente per l'italiano. E' fuori il pallonetto di Berrettini: parità. Draper sbaglia la risposta. Berrettini vince il settimo game

13:30

Berrettini-Draper: 4-2

Draper sbaglia la palla corta. Identico errore da parte di Berrettini. Altro errore da parte dell'italiano che non trova la misura. Serve & volley per l'inglese. Terzo errore per Berrettini, l'inglese vince il sesto game

13:26

Berrettini-Draper: 4-1

Berrettini attacca la profondità, poi scende a rete per chiudere il punto a proprio vantaggio. Draper trova il rovescio vincente. Ace per Berrettini, il quarto della partita. Draper sbaglia la risposta sul servizio dell'italiano. Brutto errore di Berrettini che sbaglia la volèe a rete. Berrettini affonda il dritto e vince anche il quinto game

13:22

Berrettini-Draper: 3-1

Ace di Draper. Ottima risposta di Berrettini che sorprende l'inglese. Doppio fallo per Draper. Grande smash di Berrettini che guadagna due palle break. Altro doppio fallo per l'inglese, Berrettini piazza il break

13:18

Berrettini-Draper: 2-1

Servizio e attacco vincente di Berrettini. Buona risposta dell'inglese sul servizio di Berrettini. Altro errore di Berrettini che tira il dritto in corridoio. L'italiano vince lo scambio. E' fuori la risposta di Draper sulla seconda di servizio di Berrettini. Ace di Berrettini che vince il terzo game del primo set

13:14

Berrettini-Draper: 1-1

Anche Draper apre con un ace. Ottimo pallonetto di Berrettini che prende in contropiede l'avversario. Servizio vincente con la seconda di servizio per Draper. Berrettini è aggressivo, la risposta dell'inglese finisce sul fondo. Nuovo ace per Draper. Nuovo servizio vincente per l'inglese.

13:11

Berrettini-Draper: 1-0

Berrettini apre con un ace! Altro servizio vincente dell'italiano. Altro ace di Berrettini! Terzo ace per l'italiano che vince il primo game del primo set

13:10

Inizia la finale dell'Atp 250 di Stoccarda

Inizia la finale del torneo Atp250 di Stoccarda, Matteo Berrettini al servizio.

13:05

Berrettini-Draper, l'ingresso in campo

Tutto pronto a Stoccarda per la finale del torneo Atp250. Matteo Berrettini e Jack Draper sono appena entrati in campo: l'inglese ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Ora inizia la fase di riscaldamento. A breve inizierà la finale

12:55

Berrettini, l’ultimo trionfo a Marrakech

L’ultima vittoria di Matteo Berrettini in un torneo risale al maggio scorso quando - in Marocco - il tennista italiano ha battuto nell’ATP 250 di Marrakech lo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set con il punteggio di 7-5, 6-2

12:45

Il profilo di Jack Draper

Il britannico Jack Draper è nato a Sutton il 22 dicembre del 2001. Il suo miglior risultato nei tornei Slam è il quarto turno ottenuto nel 2023 agli Us Open. Fin qui non ha ancora vinto un torneo Atp, ma ha ottenuto diverse affermazioni nei tornei minori. Attualmente occupa la 40ª posizione nella classifica mondiale, il suo best ranking è il 35º posto ottenuto nel maggio 2024, ma l'exploit a Stoccarda lo vedrà almeno al 32º posto al termine del torneo tedesco.

12:30

Stoccarda, il percorso di Jack Draper

Il britannico Jack Draper è arrivato all’ultimo atto della finale dopo un percorso virtuoso. Il tennista inglese nel primo turno ha estromesso in due set l’austriaco Sebastian Ofner, nel secondo turno ha battuto lo statunitense Marcos Giron in tre set per 6-4, 3-6, 6-3. Jack Draper ha sfidato con successo nei quarti di finale Frances Tiafoe vincendo con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-6 mentre in semifinale ha battuto l’altro statunitense Brandon Nakashima in due set (6-3, 6-3)

12:15

Stoccarda, il percorso di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini nel primo turno ha eliminato in tre set il russo Roman Safiullin con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5. Negli ottavi di finale ha superato il canadese Denis Shapovalov con un doppio 6-4 mentre nei quarti di finale ha estromesso dal torneo l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-4, 7-5. In semifinale il tennista romano ha battuto in due set Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4, 6-0.

12:00

Berrettini vs Draper, il bilancio

La sfida odierna tra Matteo Berrettini e Jack Draper è una sfida inedita. I due tennisti non si sono mai affrontati nel corso della loro carriera.

Stoccarda (Germania)