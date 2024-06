Katie Boulter, furia in diretta tv contro il fidanzato De Minaur: “Spero mi stia sentendo”

ROMA - “Il mio ragazzo non ha fatto il viaggio per venire qui. Pensavo lo facesse dopo la vittoria a S’Hertogenbosch. Stasera dovremo parlarne e vedere se staremo ancora insieme. Spero mi stia sentendo: dobbiamo parlare!”. Katie Boulter vince il WTA di Nottingham e “dedica” le parole post vittoria al fidanzato De Minaur. La tennista inglese non ha preso benissimo l’assenza del compagno. E con un pizzico di ironia ha ammesso tutta la sua incredulità nel non avere Alex sugli spalti ad assistere alla vittoria.

De Minaur-Boutler, quel precedente…

C’è da dire che De Minaur era in campo (e ha vinto) a S’Hertogenbosch, in Olanda. Con un volo sarebbe dovuto andare velocemente in Inghilterra. Una volta l’ha fatto: da fresco vincitore dell’Atp 500 di Acapulco volò a San Diego per assistere al trionfo della sua Katie. “Non parteciperò alla festa in programma qui ad Acapulco - le parole di De Minaur durante la sua premiazione -. Perché tra poche ore devo prendere un volo per San Diego dove domani la mia fidanzata giocherà la finale". E la Boutler, con la coppa in mano, ammise: “Voglio fare un ringraziamento speciale al mio ragazzo - le parole di Boulter durante la premiazione -. E voglio metterlo davvero in imbarazzo. Ha finito ieri sera a mezzanotte, ha preso un taxi alle 4:15 e ha preso un volo alle 6 per essere qui oggi. Ha fatto duemila chilometri. Lo apprezzo molto”. No, questa volta non è successo ancora.