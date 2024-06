Berrettini e Sinner diretta, torneo di Halle: segui gli italiani LIVE

Aggiorna

Reduce dalla finale persa a Stoccarda, Matteo Berrettini torna in campo oggi (19 giugno, ore 12) nell'Atp 500 di Halle, sempre in Germania e sempre sull'erba. Fermato ieri dalla pioggia, il romano (risalito fino alla 65ª posizione del ranking) sfiderà nel match di primo turno il 19enne statunitense Alex Michelsen (n.61 Atp). L'obiettivo è quello di 'raggiungere' agli ottavi il numero uno del mondo Sinner (vittorioso su Griekspoor e oggi in campo con Hurkacz nel doppio) come proverà a fare anche Luciano Darderi (n.34 Atp) che se la vedrà invece con il tedesco Jan-Lennard Struff (n.41 Atp). Già agli ottavi e dunque a caccia dei quarti invece Lorenzo Sonego (n.57 Atp), che sempre oggi affronterà l'altro tedesco Alexander Zverev (n.4 Atp, trionfatore a Roma e finalista al Roland Garros). Segui la giornata in diretta.

12:40 Berrettini-Michelsen 4-4: Matteo 'aggancia' l'americano Turno di battuta tenuto senza troppi affanni da Berrettini, che aggancia così Michelsen nel primo set del match in corso sul campo 1 di Halle: il risultato è ora di 4-4. 12:37 Berrettini-Michelsen 3-4: controbreak dell'azzurro! Berrettini trova il break e torna in corsa nel primo set del match contro Michelsen a Halle: il romano (che aveva ceduto il servizio nel secondo game) è sotto 4-3 ma al cambio di campo andrà a servire per 'agganciare' lo statunitense. 12:35 Darderi-Struff 4-4: non si spezza l'equilibrio sul centrale Resta in equilbrio sul centrale di Halle il match tra Darderi e Struff, valido per il primo turno dell'Atp 500 tedesco: si resta 'on serve' con il punteggio di 4-4. 12:33 Berrettini-Michelsen 2-4: Matteo non molla! Berrettini tiene il servizio e accorcia le distanze su Michelsen: l'americano resta comunque avanti di un break e ora è avanti 4-2 nel primo set sul campo 1 di Halle. 12:28 Berrettini-Michelsen 1-4: l'americano resta avanti di un break Servizio tenuto 'a zero' anche da Michelsen che vola così sul 4-1 nel primo set del match di primo turno contro Berrettini a Halle: l'americano resta avanti di un break. 12:27 Berrettini-Michelsen 1-3: primo game vinto da Matteo Muove finalmente il punteggio Berrettini, che tiene il turno di battuta 'a zero' e accorcia su Michelsen: lo statunitense è ora avanti 3-1 nel match valido per il primo turno dell'Atp 500 di Halle. 12:25 Darderi-Struff 3-2: inizio equilibrato, si resta 'on serve' Inizio di gara equilbrato sul centrale di Halle quello tra Darderi e Struff, valido per il primo turno dell'Atp 500 tedesco: si resta 'on serve' con l'italo-argentino avanti 3-2 sul tedesco. 12:23 Berrettini-Michelsen 0-3: avvio in salita per l'azzurro Secondo turno di servizio tenuto da Michelsen, che vola sul 3-0 contro Berrettini nel match di primo turno all'Atp 500 di Halle. Partenza in salita per l'azzurro, costretto subito a inseguire. 12:19 Berrettini-Michelsen 0-2: subito break per lo statunitense Partenza in salita per Matteo Berrettini nel primo turno dell'Atp 500 di Halle: sull'erba del campo 1 il romano ha ceduto il servizio nel secondo game e ora è sotto 2-0 contro il 19enne americano Michelsen. 12:16 Berrettini-Michelsen 0-1: un insetto nell'occhio di Matteo! Fuori programma al cambio di campo dopo il primo game vinto da Michelsen contro Berrettini: un insetto finisce nell'occhio del romano che usa il telefono come uno specchio per rimuoverlo. Risolto il problema Matteo va al servizio e apre il secondo game con un ace! 12:12 Berrettini-Michelsen 0-1: l'americano tiene il servizio È di Michelsen il primo game nel match contro Berrettini, valido per il primo turno dell'Atp 500 di Halle: servizio tenuto dal 19enne statunitense. 12:11 Atp Halle, iniziata anche la partita tra Darderi e Struff Iniziata anche la sfida di primo turno tra Darderi e il tedesco Struff all'Atp 500 di Halle: è l'italo-argentino a servire per primo sull'erba del centrale. 12:09 Berrettini-Michelsen: iniziato a Halle il match di primo turno Iniziata la sfida di primo turno tra Berrettini e Michelsen all'Atp 500 di Halle: è il 19enne statunitense a servire per primo sull'erba del campo 1. 12:05 Berrettini e Michelsen in campo per il riscaldamento Berrettini e Michelsen si stanno scaldando sull'erba del campo 1 a Halle, dove tra poco si sfideranno nel primo turno dell'Atp 500 tedesco. Sul centrale invece è in programma la sfida tra l'italo-argentino Darderi e il 'padrone di casa' Struff. 11:56 Atp Halle, attesa per Berrettini: sfida inedita con Michelsen Tra poco scenderà in campo Matteo Berrettini sull'erba del campo 1 a Halle, dove sfiderà il 19enne statunitense Michelsen nel primo turno dell'Atp 500 tedesco. Nessun precedente tra i due. 11:44 Quanto può guadagnare Sinner a Halle: il montepremi è pazzesco! Il numero uno del mondo Jannik Sinner va a caccia del primo titolo su erba e potrebbe sbloccarsi proprio nell'Atp 500 di Halle, il cui montepremi è pazzesco. (TUTTI I DETTAGLI) 11:31 Sinner e il colpo pazzesco a Halle contro Griekspoor Colpo pazzesco messo a segno da Sinner sull'erba dell'Atp 500 di Halle nel match di primo turno vinto contro l'olandese Griekspoor. (LEGGI TUTTO)

11:22 Sinner già agli ottavi a Halle: avversario e quando gioca Avversario ungherese agli ottavi dell'Atp 500 di Halle per Jannik Sinner, che sull'erba tedesca ha giocato il suo primo match da numero uno superando l'olandese Griekspoor. (APPROFONDISCI)

11:09 Berrettini e Sinner sul campo 1, Darderi e Sonego sul centrale, Bolelli e Vavassori sul 2: il programma di oggi Nuova giornata di gare oggi sull'erba dell'Atp 500 di Halle. Ad aprire il programma alle ore 12 sul centrale saranno il tedesco 'padrone di casa' Struff e l'italo-argentino Darderi, mentre sul campo 1 sempre alle ore 12 toccherà all'azzurro Berrettini contro lo statunitense Michelsen (dopo il rinvio causato ieri dalla pioggia) e a seguire ci sarà la partita di doppio con Sinner e Hurkacz opposti agli statunitensi Lammons e Withrow. Sull'erba del centrale giocherà poi il suo match di ottavi Sonego contro l'altro tedesco Zverev, sfida che chiuderà il programma dopo quelle tra Koepfer e Fils e tra Medvedev e Zhang. Sul campo 2 (non prima delle ore 15) sarà protagonista invece la coppia tutta azzurra di doppio formata da Bolelli e Vavassori. 11:00 Atp 500 Halle, Berrettini-Michelsen: dove vederla in tv e streaming La sfida tra il 28enne romano Matteo Berrettini (n.65 Atp) e il 19enne statunitense Alex Michelsen (n.61 Atp) valida per il primo turno dell'Atp 500 di Halle (erba, Germania) sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. (TUTTI I DETTAGLI) Halle, Germania

