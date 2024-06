Musetti-Thompson semifinale Queen's: data, orario e dove vederla in tv

LONDRA (REGNO UNITO) - Non si ferma la marcia di Lorenzo Musetti sull'erba del Queen's, dove Carlos Alcaraz è stato clamorosamente eliminato al secondo turno e il 22enne azzurro (n.30 Atp) ha invece conquistato il pass per le semifinali, superando in due set (6-3, 7-5) il 29enne britannico Billy Harris (n.162 Atp) dopo che in precedenza aveva già sconfitto l'australiano Alex De Minaur (n.7 del mondo) al debutto e poi l'americano Brandon Nakashima (n.63 Atp).